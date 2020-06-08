Оккупанты на Донбассе применили минометы калибра 120 мм

На Донбассе получил ранение украинский военный.

С начала сегодняшних суток боевики вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе совершили семь обстрелов позиций украинских военнослужащих.

Об этом говорится в вечерней сводке Министерства обороны по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

Террористы применяли минометы калибра 120 мм, запрещенные к размещению на линии соприкосновения, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Богдановки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды открывали огонь из 120-мм минометов по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи рядом с Орехово. Дважды боевики обстреливали окраины Новолуганского и один раз - Новоалександровки.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил из дежурных огневых средств прекратили враждебные провокации российских наемников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, в результате обстрела со стороны боевиков один из военнослужащих Объединенных сил получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в военное лечебное учреждение.

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