Российская пропаганда раскрыла секретную базу элитного подразделения России "Рубикон", говорится в расследовании "Радио Свобода".
О Центре перспективных беспилотных технологий "Рубикон" широкой аудитории стало известно в октябре 2024 года после визита министра обороны России Андрея Белоусова. Официально центр создали по его указанию еще в августе 2024-го на базе одного из подразделений беспилотной авиации. За два месяца "Рубикон" якобы поразил более 400 единиц украинской техники.
Пропагандист Владимир Соловьев фактически раскрыл местонахождение "секретной базы" этого подразделения - выставочного комплекса "Патриот" в Подмосковье.
"Рубикон" отвечает за:
- централизованные закупки и разработку беспилотных систем;
- внедрение тактик и процедур для наземных и морских дронов;
- обучение операторов.
По оценкам Роберта Ли, бывшего офицера морской пехоты США, для российского военного руководства это приоритетное направление.
"По состоянию на весну 2025 года было семь известных отрядов по 130-150 человек каждый", - добавил он.
Успехи на фронте
"Рубикон" отличился в Курской области, где его дроны значительно усложнили украинскую логистику, а в итоге Россия смогла вытеснить ВСУ. С января 2025 года центр расширил операции на Купянском, Покровском, Харьковском, Угледарском и Южнодонецком направлениях.
Кроме боевых задач, подразделения "Рубикона" обучают операторов БПЛА и создают школы для местных подразделений на оккупированных территориях.
Каждый отряд специализируется на различных типах дронов: FPV, ударные "Молния", разведывательные ZALA, "Орланы", SuperCam и морские катера. Центр использует мощную радиоэлектронную разведку для поиска украинских БПЛА и их операторов.
Украинские эксперты отмечают высокую эффективность "Рубикона": за неделю в некоторых районах было уничтожено до 70% позиций БПЛА одной из украинских бригад.
Публичность и секретность
Известно, что руководит "Рубиконом" гвардии полковник Сергей Викторович Будников, уроженец Белгорода, с опытом службы в морской пехоте и артиллерийских подразделениях.
Центр отсутствует в открытых реестрах, не ассоциирован официально с Минобороны РФ. Первые видео с базой опубликовали только в октябре 2024 года, а детали локаций тщательно размывали. Однако журналисты смогли идентифицировать основную базу в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье.
Оценка экспертов
Кирилл Верес, командир полка БПЛА "К-2", называет "Рубикон" "топовым" подразделением.
Мария Берлинская, глава украинского Центра поддержки аэроразведки, отмечает:
"За год "Рубикон" стал лучшим технологическим подразделением России. На счету тысячи уничтоженной техники, раненые и убитые украинские военнослужащие. Осенью 2025 года численность их экипажей может достичь пяти-шести тысяч".
По ее словам, подготовка, отбор личного состава и системное управление делают "Рубикон" эффективной боевой системой, тогда как на большинстве участков фронта украинские силы работают хаотично.
Дроны на войне - у кого преимущество
Как сообщал УНИАН, Россия постепенно сокращает отставание от Украины в дроновой войне на передовой. Это тревожный сигнал для Киева, который долгое время опирался на преимущество в беспилотниках, чтобы компенсировать нехватку живой силы и оружия. Москва первой применила дроны на оптоволокне, наладила работу элитного подразделения "Рубикон" и создает целый новый вид войск - беспилотные силы.
Кроме того, в FT рассказали об оружии, которое может изменить баланс сил на фронте. Именно рои дронов с ИИ способны существенно преобразить поле боя.