"Алекс" сообщил, что на этом направлении с конца лета российская армия имеет "минимальные, но стабильные" продвижения.

На Волчанском направлении противник постепенно пытается провести те же оперативно-тактические действия, что и на Покровском.

Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в своем телеграмм-канале Офицер.

"На Волчанском направлении противник постепенно пытается провести те же оперативно-тактические действия, что и на Покровском направлении; хотя в принципе так же, как и до этого они делали везде, пробуют обходить город по флангам после неудачных длительных штурмов Волчанска в лобовую", - написал он.

Военный добавил, что с конца лета российская армия имеет "минимальные, но стабильные" продвижения по флангам возле Волчанска, "что в один момент может создать угрожающую обстановку".

Ситуация в Покровске

Как сообщал ранее УНИАН, в последнее время ситуация в Покровске ухудшилась. По данным аналитика Юлиана Рёпке, российские военные есть во всех районах города. Он пишет, что врагу удалось достичь успеха, потому что с украинской стороны недостаточно солдат, и оборона была слишком слабой. Это позволило оккупантам проникать сквозь километровые пробелы в тылу украинских линий.

Украинские военные рассказали, что россияне контролируют уже около 60% Покровска, активно проникают в соседние Родинское и Мирноград, и исправлять ситуацию уже поздно. Пилот БПЛА, который вышел из города, утверждает, что украинские защитники, которые находятся на передовых позициях, "уже в принципе в окружении" из-за постоянного просачивания и накопления российских сил.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, планирует ли Украина выводить войска из Покровска в случае угрозы окружения, заявил, что "наши силы контролируют ситуацию". Он добавил, что россиян "много, но сказать, что они побеждают - это неправда".

