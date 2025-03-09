Оружие по государственным технологиям смогут производить частные компании, если будут иметь соответствующие возможности.

Кабинет министров поддержал постановление, которое нормирует правила передачи конструкторской документации на украинское оружие различным субъектам хозяйствования для масштабирования его производства.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин в Telegram. По его словам, если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует закупить оружия в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то по инициативе Министерства обороны конструкторская документация на его производство должна быть передана другому производителю, который имеет возможности освоить его производство, в том числе частным производителям.

В то же время, как подчеркнул министр, постановлением унормированы вопросы сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности.

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"Это поможет в большей степени закрывать потребность Сил обороны в вооружении и военной технике силами отечественных оборонных предприятий и масштабировать производство украинского ВВТ. Вследствие этого, производители смогут получить больше контрактов и изготовить больше товаров оборонного назначения", - отметил Сметанин.

Производство оружия

Украина планирует существенно нарастить производство боевых дронов в этом году. "В прошлом году было изготовлено более одного миллиона, в этом году наша цель - более двух с половиной миллионов боевых дронов для наших Вооруженных сил. Над этим работают более 500 украинских компаний", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, возможности украинского оборонного комплекса выросли до $35 млрд в год.

"За два последних года производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров - в пять раз, противотанкового оружия - в два раза, боеприпасов - в два с половиной раза", - заявил премьер. Он добавил, что сейчас Украина производит около трети от необходимого объема оружия. Целью является увеличить этот показатель до 50%.

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