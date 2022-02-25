В Верховной Раде призвали украинцев принять меры по светомаскировке собственных домов.
Об этом сообщают в официальном Telegram-канале параламента.
"Светомаскировка сохраняет жизнь! Призываем всех граждан принять меры по светомаскировке собственных домов", - говорится в сообщении.
Украинцев просят выключать свет в домах, зашторивать окна, и гасить уличное освещение своих домов.
"Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток", - отмечают в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, куда прятаться и что делать с домашними любимцами во время эвакуации из жилья.