Украинцев просят выключать свет в домах.

В Верховной Раде призвали украинцев принять меры по светомаскировке собственных домов.

Об этом сообщают в официальном Telegram-канале параламента.

"Светомаскировка сохраняет жизнь! Призываем всех граждан принять меры по светомаскировке собственных домов", - говорится в сообщении.

Украинцев просят выключать свет в домах, зашторивать окна, и гасить уличное освещение своих домов.

"Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток", - отмечают в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, куда прятаться и что делать с домашними любимцами во время эвакуации из жилья.