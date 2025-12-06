Россия запускает производство самолетов Ил-100 и Ил-276, но есть нюанс, - Defense Express

Оба проекта все еще или на бумаге, или в мечтах россиян даже спустя два десятка лет труда разработчиков.

Россияне объявили о планах производить новые транспортные самолеты Ил-100 "Слон" и Ил-276 на ульяновском заводе "Авиастар". Но несмотря на громкие заявления, оба проекта не осуществили даже первого полета - один существует лишь в виде предварительных набросков, а другой не готов "в металле" даже спустя более 20 лет после старта разработки, пишет Defense Express.

О новых планах сообщил глава Ульяновской области РФ, отметив, что предприятию требуется масштабное техническое переоснащение. Речь идет о строительстве новых производственных площадок и увеличении штата с 12 до 20 тысяч работников.

Сейчас "Авиастар" сосредоточен на производстве самолетов Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А, однако предприятие уже неоднократно срывало годовые планы поставок. Несмотря на это, завод остается одним из ключевых в российском авиапроме, что и делает его главным кандидатом для новых проектов.

Ил-100 "Слон" задуман как замена Ан-124 "Руслан", который ранее выпускал этот завод. Но пока проект находится лишь на стадии ранних эскизов - говорить о реальном производстве можно разве что в рамках пропаганды.

Еще более показательна история с Ил-276. Его разработка началась в 2001 году в сотрудничестве с Индией, но уже в 2015 году Дели вышло из проекта. Первый полет планировали на 2023-й, а начало эксплуатации - на 2026 год, однако самолет до сих пор не достроен, и неизвестно, существует ли вообще в готовой форме.

Фактически Россия в очередной раз объявляет о намерениях запускать в производство самолеты, которых пока не существует. В то же время расширение "Авиастара" может свидетельствовать о подготовке к увеличению выпуска уже имеющихся моделей - вопрос лишь в том, не придется ли в военных условиях перенаправить ресурсы на другие отрасли.

Как сообщал УНИАН, Воздушно-космические силы РФ получили несколько партий новых истребителей и фронтовых бомбардировщиков. Так, недавно армии РФ передали новые самолеты Су-34.

Впоследствии стало известно, что российская ОАК в рамках опытно-конструкторских работ изготовила второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М.

Ожидается "Ростех" в этом году "побьет рекорд" по выпуску новых крылатых машин, изготовив в полтора раза больше самолетов, чем в 2024 году.

