Подсчет ликвидированных противников осложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

Украинские защитники ликвидировали более 12 тыс. оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили: личного состава - свыше 12 тысяч человек, танков - 317, ББМ - 1070, артиллерийских систем - 120, РСЗО - 56, средства ПВО - 28, самолетов - 49, вертолетов - 81, автомобильной техники - 482, корабли/катера - 3, цистерн с ГСМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

В Генштабе также отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, бомбы противника не раз падали на Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь и Сумы.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 8 марта в нашей стране были ликвидированы почти 12 тысяч оккупантов.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала войны России против Украины уже погибли 474 гражданских.

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