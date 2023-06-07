Обрушение дамбы Каховской ГЭС, возможно, стало наиболее значительным инцидентом нанесения ущерба гражданской инфраструктуре с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарной помощи и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, пишет CNN. Он напомнил, что уничтожен не только жизненно важный источник воды для миллионов жителей Херсонской, Днепровской и Запорожской областей, а также и ключевый источником сельскохозяйственного орошения на юге Херсона и в Крыму.
Произошедшее повлияет на сельское хозяйство и производство продуктов питания. Серьезные последствия ожидаются в оккупированных Россией районах, куда гуманитарные организации все еще пытаются получить доступ.
Также Гриффитс отметил, что быстротекущая вода может перенести мины и другие взрывоопасные предметы в районы, которые ранее считались безопасными.
Он подчеркнул, что обрушение дамбы окажет влияние на выработку электроэнергии и безопасность Запорожской АЭС. "Ущерб, причиненный разрушением плотины, означает, что жизнь станет невыносимо тяжелой для тех, кто уже страдает от конфликта", - добавил он.
Уничтожение Каховской ГЭС: последствия
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в ближайшее время может затопить около 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правом берегу Херсонской области и в несколько раз больше - на левом.
Уже без источника воды остались 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях Украины. Там прогнозируют, что поля на юге через год могут превратиться в пустыни.
Кроме того, специалисты уже фиксируют гибель рыб. Общие убытки от гибели всех биоресурсов могут составить до 10,5 миллиардов гривень.