Ученый отметил, что это приведет к тяжелым экологическим и другим последствиям.

Подрыв Каховской ГЭС - одно из крупнейших разрушений водной инфраструктуры за всю историю мировых войн, и является настоящей катастрофой.

Об этом заявил американский ученый-гидролог Питер Глейк, передает Голос Америки. Ученый еще в марте прогнозировал, что в случае уничтожения Каховской ГЭС и внезапной потери воды в Каховском водохранилище может оказаться под угрозой охлаждение Запорожской АЭС, что в свою очередь приведет к аварии, такой, как на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году.

Теперь Глейк отметил, что подрыв ГЭС приведет к чрезвычайным гуманитарным и экологическим последствиям.

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"Это катастрофа масштаба невиданного в последние годы, - подчеркнул он. - Гуманитарные и экологические последствия этого разрушения огромны. Я убежден, что политическое значение также будет чрезвычайным".

"Это огромная плотина, одна из крупнейших в Европе и мире. Она содерживала 18 кубических километров воды, почти в четыре раза больше, чем самое большое водохранилище в Калифорнии", - сравнил исследователь.

Глейк объяснил, что наибольший риск представляет гигантский объем высвободившейся воды.

"Общины вниз по течению реки будут затоплены, их уже затапливает. Экологические последствия огромны. Разрушение экосистем, заражение воды. Уже есть сообщения о том, что чрезвычайные объемы масел и других химикатов смывает потоком в реку", - отметил ученый.

"Выше дамбы были болота, естественные болота, и животные там будут страдать от нехватки воды, если водохранилище обмелеет", - добавил он.

Вероятно, прервется поставка воды во временно оккупированный Крым, сказал Глейк. "Крым очень зависит от воды Северокрымского канала, который питала вода из водохранилища, - пояснил ученый. - Если водохранилище исчезнет, поступление воды в Крымский канал уменьшится также. Примерно 80% водных ресурсов Крым получает из Северокрымского канала из водохранилища за Каховской дамбой. Сейчас не выглядит, что поставка воды будет продолжаться".

Эксперт напомнил, что после оккупации Крыма россияне прилагали усилия, чтобы этот канал заработал, что свидетельствует о его важности, а "теперь этот поток воды снова прекращен".

Все последствия подрыва станут известны только со временем, отметил ученый.

Он напомнил, что единственным примером подобного по масштабам разрушения водной инфраструктуры, было разрушение дамбы СССР в 1941 году во время Второй мировой войны.

"Разрушение этой плотины убило десятки тысяч людей. Каховская - одна из крупнейших дамб, которую когда-либо разрушали во время войны, но надеюсь, что количество жертв будет меньше благодаря способности быстрее информировать людей в районах затопления", - сказал ученый.

Глейк заявил, что разрушение дамбы является нарушением Женевской конвенции и добавил, что украинские партнеры должны помочь пострадавшим эвакуироваться с затопленных территорий и оказать гуманитарную помощь. А в долгосрочной перспективе, добавил Глейк, нужно установить, кто виновен, и привлечь его к ответственности.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого затопило десятки населенных пунктов ниже по течению Днепра, в том числе и оккупированные россиянами.

Сейчас известно о 30 подтопленных населенных пунктах. По данным правоохранителей, необходимо эвакуировать около 40 тыс. граждан, но большинство из которых находится на оккупированной территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв россиянами дамбы Каховской гидроэлектростанции - это сознательный теракт, который является частью геноцида России против Украины.

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