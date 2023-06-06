Поля на юге Украины могут превратиться в пустыни, а большое количество морских и пресноводных рыб - погибнуть, говорят специалисты.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обнародовало предварительную оценку последствий уничтожения оккупантами Каховской ГЭС.

Как сообщает министерство, по предварительным оценкам, из - за теракта на ГЭС в Херсонской области затопит ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на Правобережье и в несколько раз больше - на левом берегу области, который сейчас находится под оккупацией. "Подробная информация будет известна в ближайшие дни, после анализа информации и снимков о размере затопления", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, из-за российского теракта будет остановлено водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

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По данным министерства, в 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га, из которых собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур на около 1,5 млрд долларов. В этом году на правом берегу Днепра работают только 13 оросительных систем.

"Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях. Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни", - считают в Минагрополитики.

В то же время, без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов.

В министерстве также отмечают, что негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС также будут и для рыбного хозяйства. В частности, уже фиксируется гибель рыб, как молодых так и взрослых особей. Кроме того, только что закончился период нереста и вследствие падения уровня воды икра высохнет на смелевших участках.

Также предусматривают гибель вынесенной с потоком воды фауны водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, ведь при снижении "паводковой" они окажутся на суше.

"Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и Черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть", - пояснили в министерстве.

Следовательно, из-за уничтожения Каховской ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд. грн.

Отмечается, что негативные последствия опустошения водных биоресурсов можно будет наблюдать в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку восстановление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени.

В министерстве уточнили, что сейчас все данные приведены только по предварительным оценкам, а окончательные выводы можно будет сделать только когда уровень воды стабилизируется.

Подрыв дамбы на Каховской ГЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, взрыв на дамбе Каховской ГЭС, который произошел ночью 6 июня, фактически уничтожил ее.

Из-за подрыва плотины могут быть затоплены около 80 населенных пунктов, большинство из которых находится на временно оккупированных территориях. Продолжается эвакуация с подконтрольных Украине территорий.

В Украине назвали уничтожение станции экологической катастрофой и терактом. По данным украинских властей, вызванные катастрофой последствия можно будет увидеть примерно через неделю - когда снизится уровень воды.

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