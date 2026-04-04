Украина сейчас в лучшей позиции за почти год, наступление РФ 'забуксовало', - The Telegraph

Несмотря на интенсивные атаки России, Киев удерживает оборону и переходит в контратаку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте является лучшей для Украины почти за год. К такому выводу пришла MI6, пишет The Telegraph.

"Я получил оценку MI6. Ситуация на фронте сейчас лучшая для Украины за последние 10 месяцев", – отметил Зеленский во время брифинга.

По оценкам британской разведки, украинская оборона находится в самом безопасном состоянии за долгое время, несмотря на продолжающееся наступление России. В то же время сам президент признал, что ситуация на фронте, протяженностью примерно 1000 километров, остается "сложной", хотя "в целом линия держится".

Аналитики отмечают, что весенне-летнее наступление российских войск на Донбассе в значительной степени замедлилось. Одной из причин стало активное использование Украиной высокоточных беспилотников, которые затрудняют логистику и переброску подкреплений противника.

Кроме того, украинские силы смогли добиться локальных успехов. За последние месяцы ВСУ вернули под контроль почти 400 квадратных километров территорий в районах Александровки и Гуляйполя – это самые крупные достижения с 2023 года.

Несмотря на это, Россия усиливает удары по украинским городам. По данным украинских властей, Кремль меняет тактику, переходя к дневным массированным атакам и расширяя цели за пределы энергетической инфраструктуры. Только за один день было выпущено почти 500 ракет и дронов, что привело к гибели как минимум шести человек.

На фоне боевых действий Киев предложил Москве временное прекращение огня на период Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля. По словам Зеленского, предложение остается в силе, однако Россия заявляет, что не получала соответствующего плана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ подчеркнул требования Москвы о выводе украинских войск с территории Донбасса.

Параллельно Украина активизирует международное сотрудничество. Во время недавнего визита на Ближний Восток Зеленский подписал оборонные соглашения с Катаром и Саудовской Аравией, пытаясь использовать украинский опыт в борьбе с беспилотниками для укрепления партнерских отношений.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области, в результате чего погибли пять человек, еще 19 получили ранения.

Кроме того, в ночь на 4 апреля россияне нанесли удар по Сумам, в результате чего были ранены 11 человек, среди них есть ребенок. Отмечается, что в результате ночной вражеской атаки на город произошло попадание БПЛА на 13-й этаж 16-этажного здания в центре Сум.

