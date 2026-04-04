Россияне ударили по 16-этажке в Сумах, много раненых, среди которых есть ребенок (фото)

Кроме многоэтажки, под удар также попал частный жилой сектор.

В ночь на 4 апреля российские ударные БпЛА попали по 16-этажному дому и частному жилому сектору города Сумы.

По свежим данным Нацполиции количество раненых возросло до 11 человек. "После полуночи враг атаковал областной центр ударными беспилотниками. По предварительным данным, травмированы 11 человек, среди них 15-летний ребенок", - отмечается в сообщении.

Перед этим в ГСЧС сообщали о 7 раненых.

Также сообщалось, что жителей горящей многоэтажки оперативно эвакуировали.Спасатели с помощью техники тушили пожар на верхних этажах.

Как отметил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, в результате ночной вражеской атаки на город произошло попадание БпЛА на 13 этаже 16-этажки в центре Сум.

Кроме того, в Киеве произошло падение вражеского дрона в Дарницком районе. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. "Фиксируем последствия атаки в Дарницком районе – пожар на крыше нежилого здания. Информация о пострадавших уточняется", – отметил он.

Удары по Украине

Вчера утром россияне также нанесли удары по Украине. В небе был зафиксирован взлет российских бомбардировщиков стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, а также движение сотен беспилотников.

Как сообщали в Воздушных силах, украинской противовоздушной обороной было сбито или подавлено 541 воздушная цель врага - 26 ракет и 515 беспилотников различных типов.

Прилеты были зафиксированы в нескольких городах Киевской области.

