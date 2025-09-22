Украина отправляет на опасные миссии роботизированные 'мини-танки', - The Independent

Украинские бронированные машины на дистанционном управлении становятся жизненно важными на фронте.

На поле боя, где активно действуют российские беспилотники, украинские военные все чаще применяют радиоуправляемые бронированные машины. Эти "роботы на колесах" помогают выполнять рискованные задачи и уменьшают опасность для жизни солдат, пишет The Independent.

Эти транспортные средства похожи на миниатюрные танки и могут:

перевозить припасы;

разминировать территории;

эвакуировать раненых или погибших.

"Человек может туда залезть, но для него это слишком опасно", - отметил командир взвода 20-й бригады "Любарт" с позывным "Майами".

Стоимость таких машин колеблется от 1 000 до 64 000 долларов, в зависимости от размера и функций. Большинство техники производят украинские компании.

Использование дистанционно управляемых машин в военных действиях не является новинкой: во время Второй мировой войны Германия применяла мини-танк "Голиаф". США, Израиль, Великобритания и Китай в современности также разработали подобные аппараты для боевой инженерии. Украина же активно внедряет эти машины вдоль 1000-километровой линии фронта, что делает их широкое применение уникальным.

Как работают на фронте

Солдат Аким и его команда используют роботизированные транспортные средства в тандеме с дронами. Дрон проверяет маршрут, а машина доставляет на фронт до 200 кг припасов - боеприпасы, воду, топливо и еду. Машина медленно движется по дорогам и местности, которую было бы опасно проходить пешком.

"Каждый раз, когда дрон или робот что-то делает, это означает, что одному из наших бойцов не нужно этого делать", - говорит Аким.

Вызовы и модернизации

Роботизированные машины движутся медленно и по открытой местности, что делает их уязвимыми для обстрелов. Солдаты попробовали приваривать к машинам металлические решетки и ролики для обнаружения мин, а новые модели совершенствуют на основе обратной связи с фронта.

Средняя стоимость техники во взводе "Майами" - около 400 000 гривен (9 700 долларов). "Когда три-четыре единицы уничтожаются за неделю, расходы быстро растут", - отмечает командир.

Работы на фронте

Украинская армия продолжает внедрять роботизированные транспортные средства, расширяя их применение и повышая безопасность для солдат. Война стимулирует развитие и совершенствование этих аппаратов в реальных условиях боевых действий.

Недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны линейку наземных роботизированных комплексов "Гимли".

Отмечается, что НРК "Гимли" - универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности.

