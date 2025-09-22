Украина отправляет на опасные миссии роботизированные 'мини-танки', - The Independent

На поле боя, где активно действуют российские беспилотники, украинские военные все чаще применяют радиоуправляемые бронированные машины. Эти "роботы на колесах" помогают выполнять рискованные задачи и уменьшают опасность для жизни солдат, пишет The Independent.
Эти транспортные средства похожи на миниатюрные танки и могут:
- перевозить припасы;
- разминировать территории;
- эвакуировать раненых или погибших.
"Человек может туда залезть, но для него это слишком опасно", - отметил командир взвода 20-й бригады "Любарт" с позывным "Майами".
Стоимость таких машин колеблется от 1 000 до 64 000 долларов, в зависимости от размера и функций. Большинство техники производят украинские компании.
Использование дистанционно управляемых машин в военных действиях не является новинкой: во время Второй мировой войны Германия применяла мини-танк "Голиаф". США, Израиль, Великобритания и Китай в современности также разработали подобные аппараты для боевой инженерии. Украина же активно внедряет эти машины вдоль 1000-километровой линии фронта, что делает их широкое применение уникальным.
Как работают на фронте
Солдат Аким и его команда используют роботизированные транспортные средства в тандеме с дронами. Дрон проверяет маршрут, а машина доставляет на фронт до 200 кг припасов - боеприпасы, воду, топливо и еду. Машина медленно движется по дорогам и местности, которую было бы опасно проходить пешком.
"Каждый раз, когда дрон или робот что-то делает, это означает, что одному из наших бойцов не нужно этого делать", - говорит Аким.
Вызовы и модернизации
Роботизированные машины движутся медленно и по открытой местности, что делает их уязвимыми для обстрелов. Солдаты попробовали приваривать к машинам металлические решетки и ролики для обнаружения мин, а новые модели совершенствуют на основе обратной связи с фронта.
Средняя стоимость техники во взводе "Майами" - около 400 000 гривен (9 700 долларов). "Когда три-четыре единицы уничтожаются за неделю, расходы быстро растут", - отмечает командир.
Работы на фронте
Украинская армия продолжает внедрять роботизированные транспортные средства, расширяя их применение и повышая безопасность для солдат. Война стимулирует развитие и совершенствование этих аппаратов в реальных условиях боевых действий.
Недавно Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны линейку наземных роботизированных комплексов "Гимли".
Отмечается, что НРК "Гимли" - универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности.