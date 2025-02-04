"Гимли" – универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны линейку наземных роботизированных комплексов "Гимли".

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. Отмечается, что НРК "Гимли" – универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности.

В Минобороны проинформировали, что в зависимости от комплектации и навесного оборудования, роботы выполняют задачи по эвакуации и перемещению личного состава, перевозке боеприпасов, имущества, выполнению других важных задач по обеспечению и поддержке.

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Кроме того, НРК "Гимли" может оснащаться оружием и выполнять функции мобильного боевого модуля, осуществляя огневое поражение вражеских целей.

"Роботы "Гимли" имеют небольшие размеры, благодаря которым их легко транспортировать. Оборудованы бесшумным электрическим двигателем. Полного заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы. Роботы способны выполнять задачи как днем, так и ночью", – говорится в сообщении.

Другие украинские разработки для ВСУ

Недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

Этот комплекс может применяться для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага. Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Конструкционно FPV-дроны комплекса "Громило" оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд немалое расстояние. Комплекс можно применять днем и ночью.

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