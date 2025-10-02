Пока, по словам военного, самолеты на полуострове взлетают круглосуточно.

Сейчас атаки, которые наносятся по объектам РФ, производящим топливо для военных целей, не сказались на подразделениях врага, дислоцирующихся во временно оккупированном Крыму. Однако дефицит скажется в будущем. Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.

Военного спросили, влияет ли на ситуацию на полуострове удары по российским НПЗ, производящим, в частности топливо для оккупационной армии. По его словам, у противника есть достаточно объектов в Крыму, которые они тщательно защищают. В частности, там расположено 5 аэродромов, вылеты с которых происходят круглосуточно. Исходя из того, что это происходит, можно сделать вывод: авиационного топлива российской армии хватает.

"Что касается основных потребителей топлива, кораблей, в первую очередь, потому, что там речь идет о тоннах, они находятся на материковой части Российской Федерации. И там меньше проблем с этим. В сам Крым поставлять сложнее. Есть, конечно, проблемы и с использованием железной дороги, которую они построили по оккупированным территориям юга Украины в Крым. Там были поражения... На Крымский мост заезжать цистернами они тоже не рискуют", - отметил представитель ВМС.

В то же время, по его данным, в Крыму периодически топливо появляется, но ощущается дефицит. По мнению Плетенчука, дефицит будет ощущаться и во вражеских войсках, потому что, когда речь идет о падении производства, это отражается на всех отраслях. Однако оккупационная власть, отметил спикер, считает второстепенной проблемой жизнь рядовых крымчан, в частности, как они будут заправлять машины и тому подобное.

"Хотя, армия у них в приоритете", - подчеркнул Плетенчук.

Также он рассказал, как полуостров защищается врагом: "Плотность ПВО в Крыму там остается довольно серьезной. Подтверждаю, что враг поддерживает довольно высокий уровень, несмотря на то, что там периодически можно видеть, как эти радиолокационного обзора станции повреждаются или уничтожаются. Однако для них все равно остается приоритетом защита военной инфраструктуры в Крыму, которая там довольно большая".

Напомним, ранее руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты возобновили переброску по железнодорожной ветке Крымского моста грузов военного назначения.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук говорил, что не может подтвердить эту информацию. Однако предположил, если поезд передвигался, это могло быть топливо, которое в Крыму сейчас в дефиците. По его словам, в Крыму сейчас две основные проблемы - топливо и вода.

