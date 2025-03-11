НПЗ обеспечивает 40-50% потребностей Москвы в дизеле и бензине.

Силы обороны в ходе масштабной ночной атаки метко поразили Московский нефтеперерабатывающий завод и другие стратегические объекты на территории России. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Миноброны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 марта нанесли поражение по ряду стратегических объектов России, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии против Украины.

"В частности, зафиксировано попадание по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который способен перерабатывать 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей города Москва в дизеле и бензине", - отмечается в сообщении.

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Также, зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга", что в Ленинградской области.

Кроме того, из открытых источников известно, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора, пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Масштабная атака на Россию

Как сообщал УНИАН, в России заявили о массовой атаке беспилотников на многие регионы, в том числе и на Москву. Об атаке сообщали также в Самарской области и в Татарстане, дроны сбивали над Владимирской, Тульской, Калужской и Рязанской областями.

Власти сообщили, что в Московской области сбили 73 беспилотника. Всего же, по данным российского Минобороны, за ночь сбили 337 беспилотников, атака стала самой массовой в 2025 году.

После атаки в Госдуме РФ призвали диктатора Владимира Путина срочно ударить "Орешником" по Украине.

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