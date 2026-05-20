Песков: Россия будет продолжать войну 'до достижения целей'

Заявления Зеленского о плане нанесения ударов по России в июне не способствуют "созданию атмосферы, благоприятной для начала мирных переговоров".

Россия на фоне агрессивных заявлений Киева будет продолжать так называемую "специальную военную операцию" (СВО) "до победы". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

Он добавил, что заявления президента Владимира Зеленского о плане ударов по России на июнь не способствуют "созданию духа выхода на мирные переговоры".

"Собственно, это лишний раз подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы – это Зеленский и его режим. Москва остается открытой для мирного пути урегулирования. Он для нас лучше. Но на фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока не достигнем наших целей", – сказал Песков.

Отдельно он заявил, что во время украинских атак беспилотники якобы залетают в воздушное пространство стран Балтии. Российские военные, по словам Пескова, отслеживают эти инциденты.

Атаки Украины на Россию – последние новости

Напомним, 18 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область, РФ), который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Впоследствии стало известно, что по заводу нанесли повторный удар. По данным Генштаба, 19 мая и в ночь на 20 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

"Поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 с последующим пожаром на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в районе населенного пункта Кстово Нижегородской области РФ", – подчеркнули в ведомстве.

Вас также могут заинтересовать новости: