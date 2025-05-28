Завод в том числе производит ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

Этой ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского военно-промышленного комплекса (ВПК) - заводе "Радуга" им. Березняка", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по сборочному и снаряжальному цехам предприятия, на которых сейчас идет пожар.

По словам собеседника, завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и производит крылатые ракеты различных классов: "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-земля". В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

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"СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", - отметил информированный источник в СБУ.

Что известно об ударах по территории России

Как сообщал УНИАН, утром российские телеграм-каналы писали, что дроны снова атаковали территорию России, под удар попало предприятие по производству БПЛА, а также технопарк в Подмосковье.

По их данным, было атаковано предприятие "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Согласно информации на сайте предприятия, оно "более 15 лет занимается разработкой инженерных и информационных технологий в индустрии беспилотников.

В сети распространяли и видео атаки, в частности, момент падения беспилотника на территорию предприятия. Кроме того, был атакован технопарк "Элма" в Зеленограде под Москвой. Он расположен в 43 км от Москвы и расположен на площади более 60 000 кв. м.

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