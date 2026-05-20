США давят на Украину, чтобы получить удобрения из Беларуси, - Bloomberg

Речь идет о белорусском калии, на который наложены санкции ЕС.

США давят на Украину, чтобы она смягчила ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси, и убеждают Киев уговорить европейские страны поступить так же. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Калий – питательное вещество для почвы, которое используется для повышения урожайности. Удобрения были основным источником валютных поступлений для Минска до введения западных санкций из-за политических репрессий и поддержки кремлевской агрессии против Украины.

Вашингтон утверждает, что отмена ограничений может помочь создать определенную дистанцию между Беларусью и Россией и улучшить отношения с Минском, сообщают источники.

Ранее в этом году США уже отменили часть собственных ограничений на ввоз удобрений из Беларуси в рамках соглашения, по которому режим Александра Лукашенко освободил сотни политических заключенных. Администрация Дональда Трампа стремится восстановить отношения с этим авторитарным лидером, который является близким союзником Владимира Путина.

Однако без отмены европейских санкций эффект от этого ограничен тем, что Беларусь не может использовать свои традиционные маршруты доставки через терминалы Балтийского моря и вынуждена полагаться на российские порты и железные дороги. Такие страны, как Польша и Литва, до введения санкций играли ключевую роль в транзите.

Давление США на Европу

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на закрытом заседании правящей партии на прошлой неделе заявил, что его страна и другие страны региона начинают ощущать давление со стороны США в отношении транзита калийных удобрений.

Во вторник администрация президента Литвы попыталась смягчить эти заявления, отметив, что давления со стороны США не было, а речь шла лишь о теоретических обсуждениях этого вопроса. В заявлении подчеркивалось, что Литва не планирует отменять запрет на транзит из соображений национальной безопасности, а также потому, что это противоречило бы санкциям ЕС.

После того как в 2021 году США ввели санкции против ключевого поставщика "Беларуськалия", Минск перенаправил продажу калийных удобрений через Россию, что усилило экономическую зависимость Лукашенко от Кремля.

Шаг Вашингтона по отмене санкций вряд ли ослабит эту связь, если ЕС не отменит свой запрет. Ограничения Евросоюза запрещают транспортировку белорусских калийных удобрений через Литву – некогда ключевой экспортный хаб для этого удобрения – в морской порт Клайпеда.

Пока нет никаких признаков того, что ЕС намерен смягчить свои ограничения в отношении Беларуси. Между тем, 19 мая Минск объявил, что его вооруженные силы проведут внеплановые ядерные учения вместе с российскими союзниками.

Снятие санкций США против Беларуси и России – последние новости

Два месяца назад США сняли санкции с белорусских банков, Минфина и "Беларуськалия", который является одним из крупнейших мировых поставщиков калийной соли.

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа вновь продлила разрешение на продажу российской нефти сроком на 30 дней.

