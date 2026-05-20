Глава ДТЭК представил международным партнерам украинский опыт защиты энергосистемы

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко рассказал международным партнерам о трех важнейших факторах для укрепления энергетической безопасности. Об этом он рассказал во время своего выступления в Германии.

Первой составляющей энергетической безопасности он назвал людей. Тимченко подчеркнул, что они должны понимать, как вести себя во время атак, и соблюдать протоколы безопасности.

Второй составляющей является планирование. Глава ДТЭК пояснил, что здесь имеется в виду развитие децентрализованных энергообъектов, а также обеспечение производства самого необходимого оборудования.

В то же время третьим компонентом энергетической безопасности является обеспечение безопасности: защита энергетических объектов на местах защитными конструкциями и обеспечение системами противовоздушной обороны.

"Нам есть чем поделиться. И я не вижу энергетической безопасности Европы без Украины. Мы инвестируем в энергетическую безопасность не только Украины, но и всего европейского континента", – подытожил Тимченко.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Максим Тимченко призвал мировое сообщество помочь в восстановлении поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры Украины.