Россия готовит удары по объектам, обслуживающим атомные электростанции Украины, - ГУР

РФ уже осуществила разведку 10 соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.

РФ изучает варианты нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций (АЭС).

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Telegram. "С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства - речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС", - отмечается в сообщении.

В ГУР отметили, что путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы полностью остались без света и тепла.

В ГУР детализировали, что по состоянию на середину января РФ осуществила разведку 10 соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.

"Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины", - подчеркнули в ГУР.

Вместе с тем, как добавили в ГУР, Кремль намерен усилить запугивание стран Европы и Запада в целом, чтобы сдержать помощь Украине, особенно в том, что касается способности отражать террористические воздушные удары России по объектам энергетической инфраструктуры.

Зеленский и доклад ГУР

В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, он заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко.

"Достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, каждый российский удар по энергетике в условиях такой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых государств, в частности США, для окончания этой войны.

"... РФ сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми. Партнеры должны сделать из этого выводы. Будем предоставлять информацию в мире, чье влияние имеет значение и может помочь", - сообщил Зеленский.

Удары россиян по энергетике

Как сообщал УНИАН, Украина переживает самую тяжелую зиму за все время войны. Россия значительно усилила нанесение ракетных и дронных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В ответ на это Кабмин ввел комплекс чрезвычайных мер, включая ослабление комендантского часа, развертывание "пунктов несокрушимости" и увеличение импорта электроэнергии.

По состоянию на 15 января 2026 года с начала отопительного сезона в октябре прошлого года россияне целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей Украины. Кроме того, было нанесено 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям в разных регионах Украины.

