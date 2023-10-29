Круглосуточные плотные вражеские обстрелы дорог не дают возможности завезти гуманитарную помощь в Авдеевку, где все еще остается 1589 гражданских людей.

В эфире информационного телемарафона начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что россияне применяют провокационную тактику обстрелов города, чтобы дискредитировать украинские Силы обороны.

Российские военные намеренно создают определенную иллюзию во время пуска ракет с самолетов, чтобы обвинить в обстрелах украинских защитников. "В один из последних наших заездов в город, я видел, как ракета из российского самолета, вылетает якобы в направлении Покровска, а потом делает реверс и залетает в Авдеевку, как бы со стороны Покровска. Мы такого еще не видели",- акцентировал Барабаш.

По словам начальника Авдеевской МВА, эвакуация из города продолжается медленно, а доставка гуманитарной помощи для людей очень затруднена из-за постоянных и плотных вражеских обстрелов автодороги.

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"Очень медленно, но радует то, что люди говорят еще день-два и будем ехать. Сегодня эвакуации не было, потому что не просто было по логистике. Били они (россияне - УНИАН) по дороге утром и почти целый день. Вчера вывезли четыре человека, 1589 человек остается в городе. То есть, по-немножку мы их вывозим. Конечно, хотелось бы, чтобы люди активнее выезжали", - подчеркнул Барабаш.

Он добавил, что враг уничтожил почти все магазины в городе и люди, общаясь на тему эвакуации, говорят, что "нет магазинов, нет в последнее время завоза гуманитарной помощи", которую ранее волонтеры доставляли адресно. "Не той, которая целенаправленно идет в коробках, где есть наборы. А хлеба, овощей, мясных изделий, как обычно это было. Потому что волонтеры сейчас не завозят, сейчас Авдеевка в красной зоне и это очень опасно",- пояснил Барабаш.

Начальник Авдеевской МВА отметил, что некоторые люди, которые оттягивают решение с эвакуацией, объясняют это надеждой, что когда оккупантов отгонят от города, сразу станет спокойнее. Этих жителей приходится настойчиво уговаривать. "Если выводишь их на более откровенный разговор, то они говорят - надеемся, что сейчас наши ребята их подальше отгонят, надеемся что станет тише. Объясняешь, что тише, к сожалению, не будет, а когда пойдет снег, то вообще будет сложно. Даже такой прессинг приходится делать, чтобы они вызвались на эвакуацию. Потому что иначе они не принимают это решение", - пояснил Барабаш .

В то же время он не скрывает, что среди тех, кто отказывается выезжать из Авдеевки, встречаются и "ждуны", которые ждут прихода российских оккупантов. А некоторые из них, даже обвиняющие украинских военных якобы это они, а не россияне, уничтожают обстрелами город. "Сейчас они здесь притаились, не выходят из подвалов. Конечно такие есть в городе, когда они встречались, очень жестко с ними говорили. Очень не приятно, когда это женщины среднего возраста, которые должны понимать ситуацию. Особенно, когда они говорят, что "бьют со стороны Украины по ним", - сказал Барабаш.

Он добавил, после того, как недавно удалось раскрыть тактику россиян по умышленному созданию определенной иллюзии во время пуска ракет по Авдеевке, стало понятно, откуда берутся различные сплетни у местных жителей. "Теперь у меня есть, хотя бы для себя, объяснение, почему люди иногда так думают", - резюмировал Барабаш.

Ситуация в Авдеевке

29 октября на Авдеевском направлении пограничное подразделение Сил обороны Украины сбило вражеский боевой самолет, по предварительной информации, это был российский штурмовик Су-25.

Город Авдеевка стал крупнейшим поражением войск РФ по количеству потерь. Как отметил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун "если считать с 10 октября, то потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6,5 тыс. человек. Полностью уничтожено 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники". Несмотря на большие потери врага в личном составе и технике, оккупанты пытаются подтягивать резервы на Авдеевское направление и сейчас там насчитывается около 40 тыс. российских военных.

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