Терминалы Starlink россиян уже заблокированы, - Федоров

Министр рассказал, какова ситуация на данный момент со Starlink, которые используют украинские военные и гражданские.

Терминалы Starlink россиян уже заблокированы. Об этом в Telegram написал министр обороны Михаил Федоров.

Он отметил, что продолжается верификация терминалов Starlink. "Первая очередь терминалов, которые попали в "белый список", уже работает. Сейчас "белые списки" обновляют раз в сутки. Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает - стоит подождать. Это очень масштабный процесс, который требует времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени", - подчеркнул Федоров.

При этом он отметил, что гражданским лицам необходимо верифицировать свои Starlink через ЦНАП, а для юридических лиц вскоре будет доступна соответствующая услуга на портале Дія.

Федоров сказал, что украинская команда вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы. При этом поблагодарил военных и командиров, которые оперативно верифицировали свои терминалы, потому что непрерывность и стабильность связи для фронта критически важна.

Ситуация вокруг Starlink

Как сообщал УНИАН, в конце января компания SpaceX начала комплекс мер по отрезанию россиян от этой спутниковой связи, поскольку они все активнее начали использовать терминалы Starlink для ударных дронов.

Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов отмечал, что у оккупантов катастрофа на фронтах в связи с отключением Starlink. Он добавил, что все управление войсками врага легли, а на многих участках остановлены штурмовые действия.

Флеш отметил, что в отношении украинских войск выяснили, что были проблемы у тех, кто неоперативно подал списки на частные Starlink.

