Федоров объяснил, почему критически важно верифицировать терминалы Starlink Сил обороны

Военным необходимо верифицировать все терминалы Starlink для бесперебойной работы связи, отметил министр.

Министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул критическую необходимость оперативной верификации терминалов Starlink, которые используются военными, чтобы обеспечить их бесперебойную работу после возможного блокирования.

Как отметил Федоров в Telegram, граждане активно вносят терминалы в "белый список", что позволяет поддерживать их функционал. Сейчас в первую очередь важно верифицировать все терминалы, которые применяются в целях обороны.

Военным необходимо передать номера терминалов через систему DELTA для включения их в "белый список". При этом не нужно ставить терминалы на баланс воинской части или предоставлять данные учетных записей – достаточно внести терминал в список, чтобы он продолжил работать после блокировки.

Федоров добавил, что впоследствии процесс регистрации будет организован так, чтобы данные терминалов поступали в режиме реального времени.

"Обращаюсь к командирам всех уровней: организуйте верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить непрерывность и стабильность связи", – заявил министр.

Верификация Starlink в Украине

Кабмин принял постановление о введении "белого списка" для терминалов спутникового Starlink. В частности, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в ближайшее время все терминалы Starlink в стране будут отключены, а работать будут только проверенные и зарегистрированные.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан рассказал, что все комплексы Starlink должны быть верифицированы, потому что это необходимо для безопасности – такая практика позволяет исключить использование спутниковой связи, например, террористами.

