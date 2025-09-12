По дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии.

Российские оккупанты через газовую трубу преодолевают Оскол и заходят в Купянск. Об этом сообщает мониторинговый проект Deep State.

"К сожалению, враг в третий раз использовал трубы для просачивания групп. Впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи. В сети даже появился вброс якобы такие же трубы используются для прохода в Покровск, но на самом деле видео снято возле Купянска", - сказано в сообщении.

По их словам, россияне построили целую логистическую артерию.

Видео дня

"Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии", - сообщили аналитики.

Утверждается, что таким образом организованные группы противника без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в лес, который контролируют. После этого рассредотачиваются в Купянске и доходят до железной дороги. Там добавили:

"Завтра какой-то представитель попытается это опровергнуть, назвав группы неорганизованными и немногочисленными, но в самом Купянске уже есть позиции для взлета кацапских пилотов".

По их словам, проблемы создает и отсутствие принудительной эвакуации местных жителей, которые сейчас находятся в одних домах с противником, из-за чего много куда нельзя осуществлять поражение.

Война в Украине - ситуация на фронте

30 августа Вооруженные силы Украины разгромили командный пункт армии оккупантов в населенном пункте Воскресенка Запорожской области. Подтверждены первые "жирные" потери захватчиков. В результате удара по командному пункту погибли по меньшей мере два подполковника армии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: