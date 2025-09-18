Sky News: Оккупанты постепенно окружают Покровск, оборона города может подходить к концу

Россия меняет тактику и пытается окружить Покровск, усложняя поставки ВСУ.

Украинские войска более года удерживают Покровск в Донецкой области, однако ситуация там стремительно ухудшается. Как пишет Sky News, российские войска пытаются окружить город и создали "зону поражения" беспилотниками, перекрыв все маршруты снабжения.

Доктор Марина Мирон из Королевского колледжа Лондона объяснила, что россияне не хотят штурмовать город, поскольку это слишком сложно и требует слишком много человеческих ресурсов.

"Они пытаются вытеснить украинцев, постепенно окружая Покровск", - отмечает эксперт.

До начала войны в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Город является стратегическим узлом авто- и железнодорожных дорог и считается "воротами в Донецк". Его падение может поставить под угрозу Краматорск и Славянск.

Изменение российской тактики

По словам эксперта, Москва перешла от массированных штурмов, которые приводили к огромным потерям, к медленным операциям по окружению. Подобный подход применялся и в боях за Бахмут.

Тем временем продолжаются ожесточенные бои в районе Купянска, ключевого транспортного узла на Харьковщине. Аналитики Института изучения войны сообщили о продвижении российских войск, которые пытаются давить на украинскую оборону.

Ранее украинская армия заявила, что Россия перебрасывает личный состав в район через трубопровод, однако выход из него контролируется ВСУ.

Генштаб уточнил, что в городе продолжаются контрдиверсионные и поисково-ударные операции.

Доктор Мирон подчеркнула, что атаки возле Купянска могут быть как попыткой вернуть утраченные территории, так и подготовкой плацдарма для политических торгов в будущих переговорах.

На фоне обострения на фронте президент Владимир Зеленский в интервью Sky News призвал Дональда Трампа занять "четкую позицию" по санкциям против России и гарантиям безопасности для Украины.

Война в Украине - последние новости с фронта

Недавно Генштаб ВСУ заявил, что летняя наступательная операция российских захватчиков провалилась. Оккупанты не смогли захватить ни один крупный город Украины, зато с начала года потеряли более 290 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Россия понесла огромные потери во время летней наступательной кампании и уже не имеет сил для проведения новых крупных наступлений.

