Потерь среди украинских воинов нет.

Российские оккупанты открыли огонь вблизи Зайцево их миномета калибра 120 мм, который, по договоренностям Трехсторонней контактной группы в Минске должен быть отведен от линии столкновения.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе запускали беспилотник, его обезвредили бойцы ООСОб этом говорится в сводке Министерства обороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в сводке.

В частности, на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Зайцево враг открывал огонь в сторону украинских воинов, используя миномет калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Автор: Виталий Саенко