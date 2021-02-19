Российские оккупанты открыли огонь вблизи Зайцево их миномета калибра 120 мм, который, по договоренностям Трехсторонней контактной группы в Минске должен быть отведен от линии столкновения.
Читайте такжеОккупанты на Донбассе запускали беспилотник, его обезвредили бойцы ООСОб этом говорится в сводке Министерства обороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в сводке.
В частности, на Луганском направлении, вблизи населенного пункта Зайцево враг открывал огонь в сторону украинских воинов, используя миномет калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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