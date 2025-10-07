Только 5% украинцев доверяют БЭБ: сможет ли Цывинский изменить ситуацию

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) имеет один из самых низких уровней общественного доверия среди государственных органов. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Active Group", проведенного в сентябре 2025 года, - пишет ТСН.

Кто лидирует по уровню доверия

Согласно опросу, наивысшее доверие украинцев имеют Вооруженные силы Украины - 52,3% опрошенных выразили им поддержку.

На втором месте - Служба безопасности Украины (36,5%), на третьем - Главное управление разведки Минобороны (34,2%).

В то же время экономические и антикоррупционные институты демонстрируют значительно более низкие показатели:

НАБУ - 20,4%,

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - 13%,

Государственное бюро расследований (ГБР) - 12,1%,

НАПК - 9,3%.

Доверие к БЭБ - только 5%

Уровень доверия к Бюро экономической безопасности Украины составляет около 5%, что является одним из самых низких показателей среди всех государственных структур.

Социологи отмечают, что БЭБ - относительно новая институция, созданная в 2021 году на базе ликвидированной налоговой милиции и части экономических подразделений других органов.

Эксперты считают, что низкий уровень доверия связан с недостатком публичности, сложной репутацией предыдущих финансовых ведомств и отсутствием заметных результатов.

Новый директор БЭБ обещает перезагрузку

В августе 2025 года Кабинет Министров назначил новым директором БЭБ Александра Цывинского, который ранее работал детективом НАБУ.

Цывинский уже анонсировал реформы Бюро, направленные на прозрачность, аналитический подход и партнерство с бизнесом.

"Цель БЭБ - получить доверие людей через конкретные результаты. Мы будем работать не по количеству дел, а по качеству решений и реальному пополнению бюджета воюющей страны", - заявил он после своего назначения.

Украинцы не одобряют конкуренцию между государственными структурами

Большинство респондентов - более 70% - считают конкуренцию или противостояние между государственными структурами вредными для развития страны.

Только 18,7% оценивают такие процессы положительно.

По мнению экспертов, это демонстрирует запрос общества на согласованную работу государственных органов, в частности в сфере экономической безопасности - направления, за которое отвечает БЭБ.

Справка

Бюро экономической безопасности Украины создано в 2021 году. Первым директором стал Вадим Мельник (2021-2023). В 2023-2024 годах обязанности руководителя временно исполняли несколько должностных лиц до момента назначения нового руководителя.

Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 800 граждан Украины в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность - не более 3,5%.