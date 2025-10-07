Только 5% украинцев доверяют БЭБ: сможет ли Цывинский изменить ситуацию

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) имеет один из самых низких уровней общественного доверия среди государственных органов. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Active Group", проведенного в сентябре 2025 года, - пишет ТСН.
Кто лидирует по уровню доверия
Согласно опросу, наивысшее доверие украинцев имеют Вооруженные силы Украины - 52,3% опрошенных выразили им поддержку.
На втором месте - Служба безопасности Украины (36,5%), на третьем - Главное управление разведки Минобороны (34,2%).
В то же время экономические и антикоррупционные институты демонстрируют значительно более низкие показатели:
- НАБУ - 20,4%,
- Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - 13%,
- Государственное бюро расследований (ГБР) - 12,1%,
- НАПК - 9,3%.
Доверие к БЭБ - только 5%
Уровень доверия к Бюро экономической безопасности Украины составляет около 5%, что является одним из самых низких показателей среди всех государственных структур.
Социологи отмечают, что БЭБ - относительно новая институция, созданная в 2021 году на базе ликвидированной налоговой милиции и части экономических подразделений других органов.
Эксперты считают, что низкий уровень доверия связан с недостатком публичности, сложной репутацией предыдущих финансовых ведомств и отсутствием заметных результатов.
Новый директор БЭБ обещает перезагрузку
В августе 2025 года Кабинет Министров назначил новым директором БЭБ Александра Цывинского, который ранее работал детективом НАБУ.
Цывинский уже анонсировал реформы Бюро, направленные на прозрачность, аналитический подход и партнерство с бизнесом.
"Цель БЭБ - получить доверие людей через конкретные результаты. Мы будем работать не по количеству дел, а по качеству решений и реальному пополнению бюджета воюющей страны", - заявил он после своего назначения.
Украинцы не одобряют конкуренцию между государственными структурами
Большинство респондентов - более 70% - считают конкуренцию или противостояние между государственными структурами вредными для развития страны.
Только 18,7% оценивают такие процессы положительно.
По мнению экспертов, это демонстрирует запрос общества на согласованную работу государственных органов, в частности в сфере экономической безопасности - направления, за которое отвечает БЭБ.
Справка
Бюро экономической безопасности Украины создано в 2021 году. Первым директором стал Вадим Мельник (2021-2023). В 2023-2024 годах обязанности руководителя временно исполняли несколько должностных лиц до момента назначения нового руководителя.
Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 800 граждан Украины в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность - не более 3,5%.