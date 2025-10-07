Зимние Олимпийские игры пройдут в городах Милан и Кортина д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Италия намерена добиваться объявления перемирия во всех войнах, включая и войну в Украине, на время проведения зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине в 2026 году. Как пишет Ansa, об этом заявил глава МЗС Итании Антонио Таяни.

"В связи с Олимпийскими играми в Милане и Кортине мы представляем в ООН предложение об "Олимпийском перемирии для всех войн, включая Украину и Ближний Восток", - заявил он.

Таяни подчеркнул, что Италия "поддерживает план США (по Газе), "и как сказал Папа Римский Лев, мы никогда не должны терять надежды на мир".

Напомним, зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Олимпиада 2026 - новости

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что российским и белорусским спортсменам могут разрешить участвовать в Олимпиаде-2026, которая состоится в Италии.

Подход может быть тот же, что и на Олимпиаде-2024 в Париже. Тогда для участия в Олимпиаде белорусские и российские спортсмены должны были соответствовать строгим критериям: квалифицироваться по спортивному признаку, а также доказать, что они активно не поддерживают войну в Украине и не имеют связей с российскими военными.

