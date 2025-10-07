В списке есть представители знака Козерог.

Вторник, 7 октября 2025 года, станет моментом откровения для четырех знаков Зодиака. Истина, которая выйдет на поверхность в этот день, способна перевернуть восприятие реальности - но в лучшую сторону, пишет YourTango.

Под влиянием квадрата Меркурия и Плутона мы сталкиваемся с фактами, которые невозможно игнорировать, и учимся видеть их без иллюзий. Энергия этого аспекта действует как пробуждение: сначала может быть шок, но затем приходит озарение и глубокое понимание. Этот день даст ясность, внутреннюю мотивацию и чувство освобождения. То, что проявится, изменит ваш взгляд на ситуацию, но принесет не тревогу, а силу.

Овен

7 октября квадрат Меркурия и Плутона заставит вас взглянуть в лицо правде, от которой вы раньше уходили. Это не просто трудный момент - это точка разворота. Истина, даже если она неудобна, окажется вашим союзником. В этот день вы осознаете, что именно честность с собой освобождает.

Вы перестанете тратить энергию на сопротивление и начнете действовать исходя из внутренней силы. Как только вы позволите правде проявиться, почувствуете легкость. Вселенная показывает: встретившись с реальностью, вы возвращаете себе свободу.

Телец

Этот аспект высветит нечто важное в вашей профессиональной или личной сфере. Возможно, вы случайно узнаете то, что изменит взгляд на ситуацию, но это окажется благословением, замаскированным под неожиданность.

7 октября вы поймете, где ваши границы ослабли и кто действительно рядом с вами из искренних побуждений. Это время проницательности и освобождения от иллюзий.

Подарок, который принесет день, - ясность. Вы больше не сможете "не знать" того, что открылось, и это хорошо. Это знание поможет вам действовать из зрелости и самоуважения.

Скорпион

Гороскоп на сегодня сулит внутреннее прозрение. Квадрат Меркурия и Плутона активирует вашу врожденную проницательность, помогая понять, какие решения ведут к силе, а какие - к утрате энергии.

7 октября вы можете услышать от кого-то слова, которые изменят ваше восприятие происходящего. Это может быть глубокий разговор, после которого вы почувствуете, что получили второй шанс - возможность начать заново, но уже осознанно.

Эта энергия усиливает вашу решимость. Вы поймете, что все складывается именно так, как нужно, и почувствуете себя хозяином собственной судьбы.

Козерог

Гороскоп на 7 октября 2025 принесет вам понимание, связанное с целями и амбициями. Под влиянием квадрата Меркурия и Плутона исчезнут сомнения - вы ясно увидите, что действительно заслуживает вашего внимания.

Этот день словно снимает с плеч груз, который вы носили слишком долго. Вселенная предлагает освободиться от старых обязательств и направить силы туда, где вас ждет результат.

Истина, открывшаяся сейчас, принесет не тревогу, а облегчение. Вы поймете: ваша энергия ценна, и пришло время использовать ее с умом. То, что произойдет, - это не конец, а мощное обновление пути вперед.

