Маджоти был студентом в России и попался на "наркоте", получил 7 лет.

Украинские военные взяли в плен 22-летнего индийца, который воевал в российской армии. Об этом сообщила в Facebook 63-я отдельная механизированная бригада.

На видео Маджоти рассказал, что он студент и приехал в Россию учиться в университете, но попался на наркотиках и чтобы не сидеть 7 лет в тюрьме, подписал контракт на войну. Отмечает, что ему пообещали, что один год отслужит и его отпустят домой.

"Кто-то говорил, что дадут 100 тысяч рублей, кто-то, что полмиллиона, а кто-то - полтора миллиона. Мне ничего не дали. То есть все лжецы", - сказал Маджоти.

Рассказал также, что в сентябре этого года учился на полигоне 16 дней как держать автомат, стрелять, гранату бросать. По его словам, четыре дня назад его перевезли в "зеленую зону", а на следующий день они пошли на штурм - прошли более трех километров и должны были выкопать блиндаж. Индиец отметил:

"Надо было бежать. Я сказал командиру, что не хочу, потому что сильно устал, ноги и сердце болит. У нас возник конфликт с командиром - и он сказал другим: "Заберите у него рацию и отпускайте его - пусть идет".

По его словам, рацию у него забрали и они разбежались, а через 2 - 3 км наткнулся на украинский блиндаж. При этом клянется, что не собирался воевать, планировал сразу убежать, поэтому во время первого же штурма сдался бойцам 63 бригады.

"Как видим, оккупанты продолжают активно набирать в свою армию иностранцев и только расширяют географию", - отмечают в бригаде.

Маджоти утверждает, что обратно в Россию не хочет, потому что "там нет никакой правды".

"Лучше я здесь в тюрьму сяду. Если можно, то отправьте меня домой в Индию", - говорит он.

Пленные россияне

Как сообщал УНИАН, на Покровском направлении военнослужащие комендатуры быстрого реагирования Черниговского пограничного отряда взяли в плен 31-летнего гражданина РФ, уроженца Тувы, с позывным Тайга.

В пресс-службе Государственной пограничной службы рассказали, что задержанный не проходил военной подготовки и имеет низкий уровень владения русским языком.

Так, мужчина самостоятельно вышел к украинским пограничникам и сдался, объяснив, что не умеет воевать и не имеет желания участвовать в боевых действиях.

По словам чабана, он имеет двух малолетних детей и когда пришла повестка, пытался скрываться, но его силой забрали в армию страны-агрессора.

