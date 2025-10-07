Китайские ЗРК 'потерялись' по дороге в Чад и оказались в руках сил, связанных с 'Вагнером'

Через схемы с участием ОАЭ китайские комплексы FB-10A попали к суданским боевикам, что может изменить баланс сил в регионе.

Недавно Чад заключил соглашение с Китаем на поставку зенитных ракетных комплексов малой дальности FB-10A, профинансированную Объединенными Арабскими Эмиратами. Однако, как сообщает издание TchadOne, вскоре после поставки техника загадочным образом оказалась в Судане - в руках группировки Силы быстрого реагирования (RFS), которая действует при поддержке наемников ЧВК "Вагнер".

Если факт подтвердится, это существенно усилит суданских боевиков: FB-10A способен перехватывать цели на высоте до 7,5 км и расстоянии 17 км, а его радар обнаруживает угрозы на 50 км. Такое оружие может эффективно уничтожать дроны, вертолеты и самолеты на низких высотах.

Интересно, что в этом году RFS также получили другую китайскую систему - FK-2000, тоже при участии ОАЭ. Аналитики считают, что это может быть попыткой Китая распространить влияние в Судане, используя Эмираты в качестве посредников для обхода международных ограничений на поставки оружия в зону конфликта.

Ранее RFS уже применяли дроны Sunflower-200 - китайские копии "Шахедов" - во время атаки на Порт-Судан в мае. И тогда, как и теперь, в схеме снова фигурировали Эмираты.

"Вагнер" в Африке - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Мали уничтожен Игорь Нестеров, который был наемником частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и тренером российского боксера Александра Поветкина.

Нестеров с начала широкомасштабного вторжения России участвовал в войне против Украины. Он часто позировал на фото вместе с другими российскими террористами. Войну России против Украины поддержал и воспитанник Нестерова, российский боксер Александр Поветкин.

