Певец поделился архивными кадрами своего первенца.

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик трогательно обратился к своему старшему сыну.

Сегодня, 7 октября, Данил празднует свой день рождения. Мальчику исполнилось 10 лет. По случаю праздника звездный отец поздравил именинника в своем Instagram.

"10 лет назад мы впервые почувствовали себя по-настоящему взрослыми: настолько ответственными и одновременно невероятно счастливыми. Помним, как очень переживали, а потом плакали от эмоций, неизвестных ранее, но таких прекрасных. Ты и твои братья продолжаете нашу молодость и веру в будущее. Вы - вся наша жизнь! Обожаем тебя и твоих братьев, Даня. С первым юбилеем, который ты уж точно запомнишь", - написал артист и показал, как сын вырос за эти годы.

К слову, Монатик состоит в браке с женой Ириной более десяти лет. Супруги воспитывают трех общих сыновей: Данила, Платона и Леона, которому 9 месяцев.

Напомним, ранее жена Монатика показала сразу трех сыновей, которые заметно подросли.

