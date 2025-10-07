Блогерша очень близка со своей мамой.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова показала редкие кадры со своей мамой. Как оказалось, близкий человек инфлюенсера сегодня, 7 октября, отмечает свой день рождения.

Квиткова опубликовала трогательное видео в Instagram с мамой и выразила свои искренние пожелания. В частности, Даша отметила, что очень ее любит, и не представляет без нее своей жизни.

"С Днем рождения, наша любимая девочка! Мы любим тебя безгранично, и всегда будем хотеть к тебе на ручки", - с юмором заявила блогерша.

На кадрах, которыми поделилась Квиткова, можно заметить именинницу, а также сына Даши - 4-летнего Льва. Они втроем мило обнимаются и смеются.

Очевидно, что Даша очень близка со своей мамой, Татьяной. Блогер добавила, что готова всегда прийти на помощь родному человеку и осуществлять все его мечты.

"Хотим, чтобы у тебя сердце хватало только от смеха, а мы всегда будем рядом, чтобы осуществлять твои мечты", - написала Квиткова.

К слову, недавно Даша Квиткова намекнула на то, что, в тайне от всех, сыграла свадьбу со своим молодым избранником, футболистом "Динамо" Владимиром Бражко. Блогерша засветила новое кольцо, чем сразу заинтриговала своих подписчиков.

