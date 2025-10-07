Луценко отмечает, что сейчас много пропаганды даже в секретных донесениях, отчетах командиров.

На сегодня в украинской армии много ложной информации от командиров разных уровней и поэтому информация для принятия адекватных управленческих решений на фронте является искаженной. Об этом написал в Facebook военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

Он отмечает, что один из известных военачальников каждое утро занят выполнением достаточно необычной, но очень важной функции - докладывает в Генштаб о чужих подразделениях, в частности, где они находятся, как изменилось расположение позиций, какие потеряны, а какие - нет.

"Это нужно для того, чтобы проверить правдивость данных, которые дают подразделения наверх. Потому что количество лжи... скажем так, слишком большое. Лгут командиры разных уровней. Лгут взводные, врут комроты, комбаты, комбриги. Ложь разная. Разного уровня и степени вредности", - отмечает Луценко.

По его словам, иногда захваченная врагом позиция именуется еще нашей, врут, что бойцы пропали без вести, хотя очевидно, что люди там уже не живы. При этом добавил, что обманывают о наличии и состоянии оружия и оборудования, о готовности личного состава, о количестве сбитых дронов противника.

"Есть ложь и неочевидная. Когда роту НРК на бумаге создали, а по факту они не могут работать, потому что закупленные Минобороны тысячным тиражом изделия "Х" непригодны к применению, их надо модернизировать-переделывать, и ни одной успешной операции и рота не осуществила. Или когда учебный центр "обучил" оператора: по факту тот лишь пару раз управлял дроном, но уже имеет соответствующий ВОС. И приходится фронтовым частям тратить свои ресурсы, чтобы доучить", - написал Луценко.

По его словам, врать помогает секретность, "туман войны", когда трудно подтвердить или опровергнуть факты, а также специально обученные люди на соответствующих должностях. Военный подчеркнул:

"Лжец - хуже врага, хуже шпиона. Армейские лжецы нам очень дорого обходятся. Информация для принятия адекватных управленческих решений на фронте - искаженная".

По его словам, о слабостях определенных мест в обороне иногда узнают только тогда, когда противник уже совершил многокилометровый прорыв, и о нем сообщил DeepState. При этом отметил, что на самом деле, огромное количество наших громких территориальных и человеческих потерь - это прорывы там, где наврано о наличии обороны, а по факту там была дыра.

По его словам, никакое эффективное управление в условиях лжи как армейской традиции - не реально.

"И я не слышал, чтобы за ложь наказывали. Чтобы официально или не официально", - добавляет он.

Луценко отмечает, что из-за сокрытия неудач и раздувания успехов, пропаганда теперь - даже в секретных донесениях, в докладах командиров.

Ложь о ситуации на фронте

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил, что некоторые командиры передавали высшему командованию ложные доклады о реальном положении отдельных подразделений на фронте. он отмечал, что такие действия несут непосредственную угрозу для личного состава.

По его словам, такая ложная информация о состоянии и положении отдельных подразделений приводит к угрозе для военных из других подразделений, которые ведут боевые действия или держат оборону рядом, потому что когда они думают, что справа или слева есть сосед, а там на самом деле никого нет или может внезапно появиться враг.

