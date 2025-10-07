По мнению Кларка, опасность ядерной войны сегодня не больше, чем во время предыдущих кризисов.

По состоянию на сейчас реальный риск ядерной войны не больше, чем во время Холодной войны. Такое мнение высказал аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк в комментарии Sky News.

По его словам, тогда, как и сейчас, риск существовал скорее от просчета, чем от преднамеренного поступка. Во время Холодной войны мир никогда не приближался к преднамеренному ядерному удару, а ближайшим моментом к этому был Карибский ракетный кризис 1962 года, говорит Кларк.

Он назвал его "провокационным маневром Хрущева", который нарушил неписаные правила сфер влияния.

"Но это не была ситуация, когда россияне всерьез рассматривали возможность нанести ядерный удар", - подчеркнул Кларк.

По его мнению, уровень опасности сейчас такой же, как и тогда. Мол, риск исходит от "безрассудного поведения, которое может вызвать инцидент или усилить его последствия, или действий, опасных по причинам, которые мы даже не можем представить".

Кларк отметил, что такой сценарий маловероятен, но возможен, ведь именно так и случаются несчастные случаи - когда несколько редких событий совпадают одновременно.

Другие заявления о вероятности ядерных ударов

Как сообщал ранее УНИАН, весной президент США Дональд Трамп заявлял, что ядерная война "может произойти уже завтра". Он назвал ядерное оружие самой большой угрозой для человечества, предупредив, что использование "монструозных" боеголовок может "положить конец миру". По его словам, угроза изменения климата - ничто по сравнению с рисками, которые несет ядерное оружие.

Также издание The Telegraph писало, что вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин ударит ядерным оружием, больше, чем кажется. Речь шла о недавних агрессивных заявлениях экс-президента России Дмитрия Медведева. Мол, они создают опасный прецедент, когда ядерная политика может формироваться под влиянием эмоций и сообщений в соцсетях. Как заявлял британский аналитик Боб Силли, несмотря на то, что вероятность применения Путиным ядерного оружия невелика, она не равна нулю, ведь, начиная с 2005 года, когда диктатор начал политическое и военное давление на Украину, он каждый раз обостряет конфликт, когда не достигает цели.

