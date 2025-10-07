Ведущая столкнулась со многими своими страхами.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после начала полномасштабного вторжения. Как оказалось, она не может позволить себе веселиться, как это было раньше.

В своем блоге в Instagram журналистка ответила на собственный блиц вопросов, которые обычно задает своим гостям во время интервью. Среди них был и вопрос о том, от чего ей пришлось отказаться во время войны.

"От романтических путешествий со своим мужем. Все, кто давно на меня подписан, знают, что у нас с Тимуром был такой прикол - мы могли рвануть в Европу на несколько дней ради нас двоих", - отметила Маша.

Также Ефросинина добавила, что стала более отстраненной от всевозможных вечеринок. Она подчеркнула, что не осуждает людей, которые празднуют или веселятся, но сама не может себе этого позволить.

"Еще я, наверное, отказалась от веселых компаний и вечеринок. Это не потому, что их у меня нет или нет возможности, или что я не считаю это правильным. Я, кстати, считаю это правильным. У меня самой почему-то это не получается", - призналась ведущая.

При этом Маша подчеркнула, что раньше она не могла бы подумать, что ей придется столкнуться со всеми своими страхами, но ей удалось успешно преодолеть эти испытания.

Недавно Маша Ефросинина поделилась, насколько сложно ей было отпустить старшую дочь учиться за границу и как она на это решилась.

