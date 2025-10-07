Они знакомы почти 20 лет.

Известная украинская актриса Елена Светлицкая откровенно рассказала о своей дружбе с Наталкой Денисенко. Как оказалось, они знакомы еще с университетских лет.

В комментарии программе "Тур звездами" Елена поделилась, что их дружбе с Наталкой уже 18 лет, и за это время они прошли много испытаний вместе. По словам актрисы, именно Денисенко была для нее своеобразной наставницей.

"Действительно, мы с Наталкой дружим уже 18 лет. Начиная с общежития, мы с ней вместе жили. Многие думают, что мы вместе учились, но нет, мы учились на разных курсах. И Наталка всегда была тем первопроходцем. Она старше меня на год. Она меня учила ездить на метро, показывала дорогу в университет. Она даже занималась со мной актерским мастерством, поэтому для меня Наташа всегда была как бы на шаг впереди", - призналась Светлицкая.

Видео дня

Елена отметила, что за время их дружбы случались разные разногласия, но они всегда находили выход из этих кризисов. Подруги стараются поддерживать друг друга, независимо от ситуации.

"Конечно, были какие-то моменты, которые нас отдаляли. Тем более, мы с Наталкой достаточно сильные личности. Но если я выбрала себе подругу, то я буду принимать все ее минусы. Даже если ее в публичном пространстве будут осуждать, я ее все равно буду поддерживать. Я ей скажу лично: "Ты не права здесь", но в публичном пространстве я все равно поддержу ее, потому что это моя подруга", - рассказала актриса.

К слову, недавно Наталья Денисенко отреагировала на слухи о новом романе и поделилась планами относительно своей свадьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: