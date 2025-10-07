В общем около 30% клиентов смогут экономить на международной доставке.

С сегодняшнего дня "Укрпочта" обновляет условия доставки по услуге "Мелкий пакет Prime" и вводит скидки до 25% на доставку в шесть стран. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Теперь клиенты могут отправлять до 5 кг и экономить до 25% на доставке в шесть стран - Соединенное Королевство, Китай, Сингапур, Таиланд, Чили и Индию.

"Например, для бизнесов, работающих с Великобританией - вторым по объему направлением украинского экспорта - доставка весом 2-5 кг подешевеет на 22-25% по сравнению с категорией "посылка", - отметил гендиректор компании Игорь Смелянский.

По его словам, в целом около 30% клиентов смогут экономить на международной доставке.

Преимущества услуги:

без оплаты воздуха в коробке. Компания принимает во внимание только фактический (а не объемный) вес;

онлайн-оформление отправлений;

отслеживание по трек-номеру;

адресная доставка;

бесплатный возврат в случае невручения.

"Укрпочта" - последние новости

3 октября государственная компания выставила на продажу лимитированную серию револьверов и пистолетов, которые использовались работниками почты в середине ХХ века для охраны.

Ранее, ко Дню защитников и защитниц, "Укрпочта" презентовала новую почтовую марку - медаль "Защитнику Отечества". Этой медалью во время полномасштабного вторжения лет было награждено более 10 тысяч героев.

С 1 октября компания снизила стоимость отправки мелких посылок в США. Теперь тарифы на мелкие пакеты Prime стартуют от 260 гривен, что на 1,5-2 доллара меньше, чем раньше.

