Курс гривни к евро установлен на уровне 48,17 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 8 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,32/41,35 грн/долл., а евро - 48,19/48,21 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 7 октября снизился на 5 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе, с 6 по 12 октября курс доллара будет оставаться в пределах 41-41,5 грн/долл., а курс евро - 48-49,5 грн/евро. Эти ориентиры остаются актуальными до тех пор, пока не произойдут существенные изменения в экономической или безопасностной ситуации.

