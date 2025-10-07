Виктория отметила, что мечтала снова стать мамой.

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук, которая известна по сериалам "Жены на тропе войны", "Майор и магия" и многими другими киноработами, рассказала о своем материнстве. В частности, ответила, как решилась на второго ребенка в 47 лет во время войны.

Не секрет, что 5 октября Виктория родила сына Ярему от мужа-воина Владимира Ращука. По словам актрисы, она не обращала внимания на стереотипы о возрасте и очень хотела снова почувствовать радость материнства.

"Я совсем не думала о возрасте, просто очень хотела ребенка. Мне кажется, даже если бы беременность наступила в 50, я бы не колебалась. Наш мальчик - желанный, запланированный ребенок. Мы с мужем шли к этому много лет. Конечно, полномасштабная война немного изменила планы, остановила нас на какое-то время. Но желание стать родителями оставалось сильнее любых обстоятельств", - отметила Билан-Ращук в интервью OBOZ.UA.

Актриса также призналась, какой была реакция старшей дочери на появление младшего братика.

"Сказала: "Почему я так долго ждала братика?". Нашей Кате - 20 лет. Откровенно говоря, нам было все равно, кто родится - мальчик или девочка. Но, когда узнали, что мальчик, очень обрадовались, потому что девочка у нас уже есть", - добавила Виктория.

