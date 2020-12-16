Оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг устраивал провокации неприцельными обстрелами в течение всех суток.
Читайте такжеЗа сутки боевики пять раз нарушали режим тишины на ДонбассеОб этом говорится в утренней сводке ООС на странице в соцсети.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» больше всего обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки. Здесь враг четыре раза открывал огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Опытного и Водяного на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано два нарушения прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
В ООС отметили, что огневые провокации вооруженных формирований Российской Федерации не представляли угрозы для украинских военных, поэтому они огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
С начала этих суток, 16 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. "Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.
Провокация противника не представляла угрозы для украинских военных, ответный огонь не открывался. "Боевых потерь и ранений нет", - подытожили в пресс-центре.
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