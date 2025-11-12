Константиновка под контролем украинских защитников, заверили в 28 ОМБр.

РФ попытались воспользоваться погодными условиями, в частности туманом, чтобы продвинуться на Константиновском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, показав эффектное видео с уничтожением оккупантов.

"Под его прикрытием пытались прорваться в саму Константиновку и окрестности. Оккупанты стянули немало личного состава, надеясь на неожиданность. Не получилось. Наши разведчики вовремя засекли движение вражеских групп, а бойцы бригады встретили их горячо. Туман стал ловушкой для самих россиян - они не видели, откуда прилетает, а мы работали четко и прицельно", - отметили в бригаде.

Там отметили, что в результате действий Сил обороны, РФ понесли значительные потери в личном составе. Часть пехотных групп врага отступила, остальные "осталась в полях".

"Технику тоже покалечили - значит меньше чем будет наступать в следующий раз. Рыцари держат позиции. Констаха - под нашим контролем", - добавили в бригаде.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении РФ сразу на двух направлениях. В частности захватчикам удалось захватить населенные пункты Новое и Новоуспеновское, которые расположены севернее Гуляйполя. Также россияне имели успехи в Покровске и в его окрестностях.

Об успехах РФ в Запорожской области сообщили и в пресс-службе Сил обороны юга. Там отметили, что из-за поражения украинских позиций в районе Ровнополья, с целью сохранения жизни личного состава, Силы обороны переместились на более выгодные рубежи. В то же время там заверили, что продвижение РФ было остановлено.

