По его словам, это крайне важное село, потому что через него пролегает трасса из Марьинки в Угледар.

Враг хочет открыть себе путь к Угледару и ударить в тыл защитникам города. Об этом сказал представитель пресс-службы 79-й Отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский в эфире телемарафона.

Он отметил, что именно по этой причине российские оккупанты рвутся к селу Константиновка в Марьинской громаде Донецкой области. "Это крайне важное село, потому что через него пролегает трасса из Марьинки в Угледар. Таким образом враг хочет открыть для себя путь к Угледару и ударить в тыл той группировке, которая удерживает город", - подчеркнул Дрималовский.

Также он рассказал о ситуации в районе города Курахово Покровского района. Он отметил, что враг хочет захватить город. "Курахово в последние недели подвергается очень жестким артиллерийским обстрелам, россияне бьют авиабомбами и от этого в первую очередь страдают дома местных, многоквартирная застройка", - рассказал Дрималовский.

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По его словам, в последние дни враг несколько ограниченно применяет бронетехнику против украинских десантников, но ежедневно происходят пехотные штурмы. "Враг не уменьшает интенсивности своих атак, очень активно работает вражеская артиллерия по позициям Таврических десантников, также работает авиация и очень сильно надоедают вражеские дроны - россияне запускают до сотни FPV-дронов в день", - сказал представитель пресс-службы 79-й ОДШ Таврической бригады. По его словам, Силы обороны значительную часть дронов приземляют с помощью РЭБ, но те, что прорываются, очень мешают логистике Сил обороны, проведению замен, подвозу боекомплекта к артиллерийским системам.

Ситуация вокруг Угледара

Координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко отметил, что захват Водяного Донецкой области позволит врагу наступать на Угледар с трех направлений и взять его в окружение.

По его словам, Угледар это город, который фактически позволяет россиянам, если он будет оккупирован, восстановить железнодорожное сообщение между востоком и югом Украины.

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