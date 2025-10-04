В месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар россиян по железнодорожному вокзалу в Шостке, и показал видео последствий атаки.

"Жестокий российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области... По состоянию на сейчас уже известно о десятках пострадавших людей. Предварительно в месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что россияне не могли не знать, что бьют по гражданским, и мир не имеет права игнорировать этот террор.

"Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно, вместе со всеми, кто не считает, что убийства и террор - это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия", - подчеркнул президент.

Удар по пассажирскому поезду в Шостке

4 октября днем россияне атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде Сумской области, попав в пассажирский поезд. Шостка-Киев.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали около 30 человек. Раненых отвезли в больницу, их количество уточняется.

