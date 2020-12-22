С соответствующим ходатайством в суд обратился отец погибшего бойца.

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство против президента Владимира Зеленского из-за гибели военного Ярослава Журавля на Донбассе. Таким образом суд удовлетворил жалобу отца военного - Сергея Журавля.

Об этом сам Сергей Журавель сообщил в комментарии "Радио Свобода". Он, в частности, обвиняет главу государства в бездействии, которое привело к гибели его сына. Он сообщил, что ранее обращался в Офис генпрокурора и ГБР, требуя открыть производство. После неудачных попыток он обратился в два киевских суда - Печерский и Шевченковский.

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"Печерский районный суд уже принял решение, Шевченковский – пока нет. Решение суда обязательно к исполнению. Его текст уже получили на руки, и моё доверенное лицо отправило его в ГБР. Через 10-12 дней должна быть реакция", - сказал Сергей Журавель.

Что известно о смерти Ярослава Журавля

13 июля при попытке эвакуации погибшего разведчика в "серой зоне" возле Зайцевого обстреляли группу, которая должна была забрать тело. Украинская сторона заявила, что была договоренность о режиме тишины, бойцы имели белые каски — это же подтверждают и кадры с дрона.

Впрочем, группу обстреляли, на поле боя остался раненый сержант Ярослав Журавель. Он потерял много крови и умер. Тело бойца террористы передали лишь через восемь дней после ранения - 21 июля.

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Автор: Юрий Годован