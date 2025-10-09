Ведомство максимально старается привлечь граждан оставлять заявления в реестре убытков.

Украина сможет сформировать общую сумму ущерба, причиненного действиями РФ, заявки пострадавших, поданные в реестр убытков. После этого будут поданы иски в международный реестр убытков и международную компенсационную комиссию.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Николай Юрлов во время круглого стола в УНИАН на тему "Арестованные активы РФ: международные правовые основания и перспективы использования в пользу Украины".

Он напомнил, что была разработана концепция международного компенсационного механизма для всех пострадавших от российской агрессии на территории Украины.

"Это не только граждане Украины, это физические лица любого гражданства, юридические лица, в том числе иностранные, на территории Украины. И государство Украина может подавать иски или заявления в международный реестр убытков, а впоследствии - в международную компенсационную комиссию. Мы максимально призываем тех, кто пострадал от российской агрессии, подавать такие заявления или иски в реестр убытков. И тогда мы сможем универсализировать общую сумму претензий к РФ относительно нанесенного в результате агрессии ущерба ", - пояснил Юрлов.

В то же время, эксперт "Киевской школы экономики" Анна Власюк объяснила, сможет ли Россия подать какой-либо иск к странам Евросоюза, в связи с мобилизацией российских активов или с составлением репарационного займа, или уже с конфискацией активов.

"Ответ - нет. И он очень просто объясняется, потому что не существует ни одного международного договора, который бы устанавливал юрисдикцию международного суда по отношению к России в отношении такого характера спора", - сказала она.

По ее словам, международный суд ООН очень внимательно смотрит на каждое дело, которое приходит, и анализирует, может ли принять его к рассмотрению, исходя из положений конкретного договора.

"Есть случаи, когда суд не принимает дело, даже если есть договор и положения, отсылающие в международный суд ООН. Но конкретный вопрос, по мнению суда, может не покрываться этим договором, поэтому он отклоняет рассмотрение этого дела. Поэтому у нас даже нет, согласно моему анализу и анализу других коллег, другого договора, который хотя бы приблизительно давал России право обратиться в Международный Суд ООН", - пояснила Власюк.

Конфискация замороженных активов РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия представила план, который должен позволить правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро (216,76 млрд долларов) - большую часть из 210 млрд евро российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе. Агентство Reuters отметило, что это может произойти без их конфискации, что является "красной линией" для многих столиц и Европейского центрального банка.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что замороженные активы РФ следует направить на финансирование производства оружия для Сил обороны Украины. Также частично те средства можно будет направить на социальные нужды в Украине. Соответствующее решение может появиться уже до конца года.

