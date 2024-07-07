По словам спикера ВМС Украины, сейчас оккупанты практически не выходят в море.

Спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что после регулярных успешных атак российские оккупанты не могут организовать даже морскую логистику с материковой части в Крым силами Черноморского флота.

"После потери нескольких БДК, (россияне - УНИАН) сосредоточились на использовании паромов для перевозки грузов. То есть преступники традиционно прячутся за спинами гражданских. О заходах кораблей в северо-западную часть Черного моря вообще речь не идет. Те корабли, которые не являются носителями крылатых ракет, сейчас никак не касаются действий в море, потому что для этого надо зайти в зону поражения наших средств. Они это не сразу поняли, но наступила стадия принятия", - подчеркнул Плетенчук в интервью 24 каналу.

По его словам, россияне пока практически не выходят в море, там осталась только подводная лодка для присутствия.

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"Россияне поняли свое место, и практически не выходят в море. Проводили какие-то учения на Азове, но потом быстро вернулись в Новороссийск. В Черном море осталась только подводная лодка, но это присутствие ради присутствия. Все остальные корабли пока находятся в пунктах базирования, а когда туда начинает прилетать, быстро выходят на внешний рейд, разбегаются, словно тараканы, чтобы их не задело. В таком режиме и существуют", - отметил спикер.

Плетенчук добавил, что подводные лодки не могут все время находиться на глубине, ведь им нужно возвращаться в пункты базирования.

"Чтобы обезопасить себя от прилетов, рашисты даже разработали какое-то ноу-хау - во время загрузок в портах держат субмарины в полупогруженном состоянии, так что только ходовой мостик выглядит на поверхность", - объяснил военный.

Кроме того, по словам спикера, в мире существуют средства противодействия подводным лодкам, поэтому вопрос только в наличии техники.

"Тем более в Черном море у рашистов не что-то чрезвычайное, а дизель-электрическая "Варшавянка". В Москве, конечно, рассказывают, что эти лодки проекта 636 какие-то супернезаметные, но противодействие им - вопрос наличия технического оснащения", - отметил Плетенчук.

По его словам, сейчас 25 тысяч квадратных километров Черного моря является "серой зоной" (при общеэкономической зоне Украины в 70 тысяч кв. км), поэтому на этом участке никто не может полностью закрепиться и господствовать.

"Мы там подставляемся под удары рашистской авиации, а они - под наши системы вооружения. Конечно, для нас вблизи Одессы, Черноморска, акватория более безопасна, чем где-то в открытом море ближе к Крыму. Однако выход из портов Херсона и Николаева крайне опасен, потому что в Днепро-Бугском лимане можно получить огневое поражение. Так же обстреливать рашисты могут с Кинбурнской косы. Там могут использовать даже ПТУРы, потому что расстояние позволяет это делать. Поэтому не зря более 6 десятков гражданских судов стоят заблокированы с начала полномасштабки", - объяснил спикер.

В то же время, как отметил Плетенчук, для оккупантов "мертвой" зоной можно считать почти всю акваторию Черного моря.

"Если раньше захватчики позволяли себе заходить в западную или северо-западную его часть, то сейчас даже в центральной части им опасно. И возле Крыма, и в районе Керченского пролива также. Всюду, куда может достать "Нептун" или морской дрон, для них смерть", - заверил военный.

Поражение военных кораблей РФ - последние новости

Как писал УНИАН, россиянин с позывным "Гога" в декабре 2023 года связался с Легионом "Свобода России", который борется с путинским режимом на стороне Украины, чтобы помочь поджечь малый ракетный корабль "Серпухов" в городе Балтийск.

"Со мной связались, обсудили мои дальнейшие действия - что я могу дать "Легиону", как я могу быть полезным. Любой человек, который обратится в "Легион" - для него найдется работа, неважно, чем он будет заниматься - выполнять операции, в информационном поле работать, разведданные предоставлять. Оказалось, что мне подходит диверсионная операция. И некоторое время я осуществил поджог помещения на корабле. Забрал с собой секретные документы подготовленные и покинул корабль, а также покинул территорию РФ", - рассказал военный.

В свою очередь издание The Telegraph написало, что российский флот разваливается, ведь не успевает строить корабли из-за больших потерь.

"Невероятно, но это должно стать значительным улучшением по сравнению с 2022 годом, когда российский флот фактически сократился - главным образом из-за потери 11 000-тонной "Москвы". Длительный упадок российского флота продолжается, за исключением подводного флота", - добавили в издании.

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