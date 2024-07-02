По их данным, удар нанесли ракетой Storm Shadow.

В понедельник, 1 июля, Вооруженные силы Украины поразили Центр материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах. По их данным, вечером по полуострову запустили не менее шести ракет Storm Shadow, одна из них попала в 758-й Центр материально-технического обеспечения. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Журналисты омтечают, что этот объект уже оказывался под ракетным ударом в сентябре прошлого года. Тогда погиб один сотрудник, ещё два человека получили ранения.

Видео дня

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что вчера российская противовоздушная оборона уничтожила над акваторией и в Балаклавском районе пять воздушных целей. Он сообщил о пожаре в садоводческих некоммерческих товариществах, выбитых стеклах и повреждении автомобилей. Люди не пострадали.

Удары по Крыму

Как известно, в последнее время военные объекты российских захватчиков на полуострове систематически оказываются под ударами. Оккупанты практически никогда не признают "прилеты", заявляя об успешном сбитии всех целей.

Напомним, что в конце июня украинская армия атаковала Центр космического слежения и связи в Крыму. В Министерстве обороны Украины отчитались о его уничтожении.

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