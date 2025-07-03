Чтобы дроны-перехватчики эффективно защищали от российских атак, должен быть системный подход к их разработке, подчеркнул Тимочко.

Разрабатывая дроны-перехватчики для обезвреживания "шахедов", Украина должна учитывать, что любое средство поражения очень быстро теряет свою актуальность. Об этом в интервью Украинскому радио сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Должны понимать один очень важный момент. С момента принятия решения или оценки ситуации и определения средства, с помощью которого будет происходить противодействие вражеским беспилотникам или другим средствам поражения, проходит время на то, чтобы создать определенные мощности, на которых должен быть выпущен этот дрон-перехватчик", - отметил он.

По его словам, параллельно должна проводиться подготовка специалистов, которые будут испытывать перехватчик, а после апробации должна происходить наработка определенной тактики его использования.

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"Это тоже определенный круг людей нужно научить, подготовить, чтобы разработали какие-то алгоритмы действий его использования. Также параллельно стоит вопрос, чтобы его интегрировать в общую систему ведения боя, прикрытия, защиты. И потом те, кто имеет определенные наработки, опыт интегрируют его в систему противодействия. И должны еще научить тех бойцов, экипажи или расчеты, которые будут его обслуживать", - подчеркнул председатель Совета резервистов.

Также, подчеркнул Тимочко, параллельно должно выстраиваться определенное количество промышленных объектов, которые будут производить, масштабировать и совершенствовать эти перехватчики:

"А это самое важное, потому что любое средство поражения, если его постоянно не дорабатывать, не менять его тактико-технические характеристики в плане улучшения, очень быстро теряет свою актуальность".

Кроме этого, сказал он, "эти дроны-перехватчики нужно применять так, чтобы и свои их не сбивали, не рассматривали их как вражеские цели". Также, отметил Тимочко, нужно принимать меры, чтобы враг не смог выявить их характеристики, особенности и не смог у себя быстро адаптировать свое оружие так, чтобы сделать дроны-перехватчики неэффективными.

В то же время, по его словам, не следует забывать, что дроны-перехватчики - только один элемент общего комплекса противодействия "шахедам". Кроме них, есть еще "классические виды борьбы, эшелонированные системы противовоздушной обороны различного радиуса действия".

"Это и авиация разных типов - от легкомоторной до армейской или штурмовой авиации. Это и системы радиоэлектронной борьбы, системы разведки, системы раннего обнаружения пусков противника. И тогда на каждый вражеский дрон найдется свое противодействие в зависимости от того, как его применяет противник. То есть он его пытается применить, скажем, для удара с максимальных высот или со сверхнизких высот, или этот дрон является осколочным, или фугасным, или как его используют в плане точности нанесения ударов. Просчитать его маршрут. Это очень и очень серьезная работа, которая требует участия многих специалистов", - подчеркнул глава резервистов.

Чем Украине сбивать "Шехеды"

Как писал УНИАН, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал, что Украина может добиться прорыва в противодействии "шахедам". По его словам, сейчас идет активная работа по перехватчикам, и некоторые из них сделали невероятный прорыв. Министр отметил, что некоторые вещи нельзя озвучивать, чтобы не оставлять подсказки врагу. Однако он заверил, что произошли определенные технологические сдвиги, которые Украина несколько лет не могла решить.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что он насчитал где-то шесть-восемь различных разработок для противодействия "шахедам". В то же время относительно дронов-перехватчиков, которые могут подниматься на высоту до 4000 метров, аналитик отметил, что они требуют мощных двигателей и аккумуляторов для достижения таких высот, и с этим могут быть проблемы.

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